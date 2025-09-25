Подорожчання проїзду в Івано-Франківській області відчули пасажири Калуської громади, повідомляє Politeka.

Вартість поїздок у напрямку сіл зросла приблизно на десять відсотків, що вдарило по гаманцях місцевих жителів.

Подорожчання проїзду в Івано-Франківській області відбулося 20 вересня, коли перевізники Калуської громади змінили тарифи на приміських маршрутах.

Якщо ще тиждень тому дорога з Голиня до Калуша коштувала 34 гривні, то тепер за цей самий маршрут доведеться заплатити 37 гривень.

Як повідомив начальник управління економічного розвитку міста Калуської міської ради, ще 21 серпня перевізники подали міській владі повідомлення про намір підвищити ціни.

У документах вони вказали на збитковість перевезень і наголосили, що підняття тарифів є вимушеним кроком. Спочатку планувалося, що нові розцінки почнуть діяти з 18 вересня.

Проте після наради з представниками перевізників це перенесли на 20 вересня, аби пасажири мали час ознайомитися з інформацією.

Це вже друге подорожчання проїзду в Івано-Франківській області за цей рік, що стосується саме приміських поїздок. Попереднє підняття вартості квитків відбулося у квітні, тоді ціни також виросли приблизно на 10%.

Варто зазначити, що розцінки у міському транспорті визначає виконком, натомість на приміських маршрутах рішення ухвалюють безпосередньо перевізники.

Водночас, згідно з договорами, які укладала влада громади, вони зобов’язані повідомляти про майбутнє підвищення щонайменше за 20 робочих днів до введення нових розцінок.

Такі нововведення не можуть не хвилювати звичайних місцевих мешканців, адже це відчутно позначається на бюджеті сімей, які щодня користуються маршрутками.

