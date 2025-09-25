Подорожание проезда в Ивано-Франковской области почувствовали пассажиры Калушской общины, сообщает Politeka.

Стоимость поездок в направлении деревень выросла примерно на десять процентов, что ударило по кошелькам местных жителей.

Подорожание проезда в Ивано-Франковской области произошло 20 сентября, когда перевозчики Калушской общины изменили тарифы на пригородных маршрутах.

Если еще неделю назад дорога из Голыни в Калуш стоила 34 гривны, то теперь за этот же маршрут придется заплатить 37 гривен.

Как сообщил начальник управления экономического развития города Калушского городского совета, еще 21 августа перевозчики подали городским властям уведомление о намерении повысить цены.

В документах они указали на убыточность перевозок и подчеркнули, что повышение тарифов является вынужденным шагом. Первоначально планировалось, что новые расценки начнут действовать с 18 сентября.

Однако после совещания с представителями перевозчиков это перенесли на 20 сентября, чтобы у пассажиров было время ознакомиться с информацией.

Это уже второе подорожание проезда в Ивано-Франковской области за этот год, что касается именно пригородных поездок. Предварительное повышение стоимости билетов произошло в апреле, тогда цены также выросли примерно на 10%.

Следует отметить, что расценки в городском транспорте определяет исполком, на пригородных маршрутах решение принимают непосредственно перевозчики.

В то же время, согласно договорам, которые заключали власти общины, они обязаны сообщать о предстоящем повышении не менее чем за 20 рабочих дней до введения новых расценок.

Такие нововведения не могут не беспокоить обычных местных жителей, ведь это ощутимо сказывается на бюджете семей, ежедневно пользующихся маршрутками.

