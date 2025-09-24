Місцеві мешканці мають бути готові до того, що обмеження руху в Києві торкнуться багатьох ділянок і триватимуть доволі довго.

Обмеження руху в Києві стосуються кількох районів міста, де стартували ремонтні роботи, повідомляє Politeka.

Як проінформували у пресслужбі Київської міської державної адміністрації з посиланням на КК «Київавтодор», обмеження руху в Києві запроваджені на вулиці Зодчих у Святошинському районі.

Тут комунальники проводять поточний ремонт на відрізку між будинками 34 та 40. Ремонтні заходи триватимуть до 20 жовтня, тому проїзд залишиться частково ускладненим.

Схожа ситуація спостерігається й на інших важливих ділянках транспортної мережі столиці. Одним із найбільш масштабних об’єктів є шляхопровід на перетині проспекту Миколи Бажана з Дніпровською набережною біля станції метро Осокорки.

Там триває капітальний ремонт, і роботи розраховані орієнтовно до серпня 2026 року. Через це пересування транспорту буде частково заборонене упродовж тривалого часу.

Не менш відчутними стануть зміни для мешканців району Троєщина. До 20 грудня дорожники працюватимуть на трамвайному шляхопроводі через проспект Романа Шухевича на перетині з Кибальчича та Миколи Закревського.

На об’єкті здійснюють протиаварійні заходи, щоб укріпити несні конструкції. У цей період проїзд автівок, а подекуди й пересування пішоходів, залишатиметься забороненим.

Ще один важливий напрямок ремонтів - Південний міст. До 1 грудня тут працюватимуть дорожні служби, оновлюючи покриття в напрямку з лівого берега на правий. Обмеження руху в Києві тут діятимуть на першій та частково другій смузі, що створюватиме додаткове навантаження для водіїв у години пік.

