Местные жители должны быть готовы к тому, что ограничения движения в Киеве коснутся многих участков и будут продолжаться долго.

Ограничения движения в Киеве касаются ряда районов города, где стартовали ремонтные работы, сообщает Politeka.

Как проинформировали в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на УК «Киевавтодор», ограничения движения в Киеве введены на улице Зодчих в Святошинском районе.

Здесь коммунальщики проводят текущий ремонт на отрезке между домами 34 и 40. Ремонтные мероприятия продлятся до 20 октября , поэтому проезд останется частично усложненным.

Похожая ситуация наблюдается и на других важнейших участках транспортной сети столицы. Одним из самых масштабных объектов есть путепровод на пересечении проспекта Николая Бажана с Днепровской набережной возле станции метро Осокорки.

Там идет капитальный ремонт, и работы рассчитаны ориентировочно до августа 2026 года . Из-за этого передвижение транспорта будет частично запрещено в течение длительного времени.

Не менее ощутимы будут изменения для жителей района Троещина. До 20 декабря дорожники будут работать на трамвайном путепроводе через проспект Романа Шухевича на пересечении Кибальчича и Николая Закревского.

На объекте предпринимают противоаварийные меры, чтобы укрепить несущие конструкции. В этот период проезд автомобилей, а иногда и передвижение пешеходов, будет оставаться запрещенным.

Еще одно важное направление ремонтов – Южный мост. До 1 декабря здесь будут работать дорожные службы, обновляя покрытие в направлении с левого берега на правый. Ограничения движения в Киеве будут действовать на первой и частично второй полосе, что будет создавать дополнительную нагрузку для водителей в часы пик.

