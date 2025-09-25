Місцеві мешканці з острахом думають про підвищення тарифів на опалення в Полтавській області, тож розповідаємо деталі.

Підвищення тарифів на опалення в Полтавській області відображає реалії економіки та зростання витрат на енергоресурси, повідомляє Politeka.

Підвищення тарифів на опалення в Полтавській області вступить у дію з 1 жовтня 2025 року. Про це проінформувало ОКВПТГ «Лубнитеплоенерго».

Нові розцінки охоплюють усі етапи надання ЖКП: виробництво, транспортування та постачання теплової енергії. За інформацією підприємства, попередні розцінки затвердили ще у серпні 2024 року обласною радою.

Тоді вони враховували подачу гарячої води, а також ремонт і обслуговування теплопунктів. До кінця серпня 2025 року відшкодування витрат складало лише близько 76%, що робило перегляд вартості ЖКП неминучим.

Підприємство провело детальні розрахунки планових витрат і виявило значне зростання цін на паливно-енергетичні ресурси.

Наприклад, природний газ для населення коштує близько 6183 гривень за тисячу кубометрів, а для бюджетних установ та інших споживачів - перевищує 13 тисяч.

Додаткові затрати виникають через транспортування та розподіл блакитного палива, що підвищує собівартість теплової енергії. Зросла також ціна на електроенергію.

Середня вартість кіловат-години за останні шість місяців перевищила 8 грн. Для населення це на 192% більше порівняно з попередніми розцінками, а для бюджетних установ на 25% більше.

Окрім цього, зростання вартості водопостачання та водовідведення у Лубнах і Пирятині теж впливає на формування кінцевої вартості тепла.

Тож економічні реалії змушують йти на підвищення тарифів на опалення в Полтавській області.

