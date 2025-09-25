Повышение тарифов на отопление в Полтавской области отражает реалии экономики и рост расходов на энергоресурсы, сообщает Politeka.
Повышение тарифов на отопление в Полтавской области вступит в силу с 1 октября 2025г. Об этом проинформировало ОКППГ «Лубнитеплоэнерго».
Новые расценки охватывают все этапы предоставления ЖКУ: производство, транспортировка и поставка тепловой энергии. По информации предприятия, предварительные расценки были утверждены еще в августе 2024 года областным советом.
Тогда они учитывали подачу горячей воды, ремонт и обслуживание теплопунктов. К концу августа 2025 года возмещение расходов составляло всего около 76%, что делало пересмотр стоимости ЖКУ неизбежным.
Предприятие провело подробные расчеты плановых расходов и выявило значительный рост цен на топливно-энергетические ресурсы.
К примеру, природный газ для населения стоит около 6183 гривен за тысячу кубометров, а для бюджетных учреждений и других потребителей - превышает 13 тысяч.
Дополнительные затраты возникают из-за транспортировки и распределения голубого топлива, что повышает себестоимость тепловой энергии. Выросла также цена на электроэнергию.
Средняя стоимость киловатт-часа за последние шесть месяцев превысила 8 грн. Для населения это на 192% больше по сравнению с предыдущими расценками, а для бюджетных учреждений на 25% больше.
Кроме того, рост стоимости водоснабжения и водоотведения в Лубнах и Пирятине тоже влияет на формирование конечной стоимости тепла.
Так что экономические реалии заставляют идти на повышение тарифов на отопление в Полтавской области.
