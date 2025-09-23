Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Полтавській області забезпечує стабільну підтримку й сприяє сплаті житлово-комунальних послуг під час холодного сезону.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Полтавській області передбачає надання фінансової підтримки на оплату комунальних послуг у зимовий період 2025/26 років, повідомляє Politeka.

Ініціатива реалізується в межах проєкту «Допомога на теплу зиму для постраждалих внаслідок війни в Україні», який впроваджує Карітас Полтава за підтримки CRS Catholic Relief Services. Мета програми – надати додаткову допомогу людям, які змушені були залишити власні домівки через війну, а нині мешкають у сільських громадах Зінківської та Полтавської територіальних громад.

Організатори радять уважно слідкувати за графіком виїздів мобільної групи, щоб своєчасно зареєструватися у своєму населеному пункті. Програма охоплює категорії осіб, що належать до вразливих верств населення, зокрема людей з інвалідністю першої та другої групи, а також осіб із дитячою інвалідністю.

До потенційних учасників входять громадяни віком від 60 років, самотні батьки або матері з неповнолітніми дітьми, вагітні жінки, мами з дітьми до трьох років, прийомні батьки, багатодітні родини та особи з тяжкими захворюваннями, лікування яких потребує значних коштів.

Для проходження реєстрації необхідно підготувати пакет документів: паспорт, ідентифікаційний код та довідку внутрішньо переміщеної особи.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Полтавській області забезпечує стабільну підтримку й сприяє сплаті житлово-комунальних послуг під час холодного сезону, полегшуючи фінансове навантаження та забезпечуючи соціальну безпеку для найуразливіших категорій населення.

Останні новини України:

Як повідомляла Politeka, гуманітарна допомога для пенсіонерів: українцям готові надати безкоштовні послуги, які саме

Також Politeka писала про виплати для ВПО: хто і яку допомогу може отримати

Нагадаємо, що Politeka згадувала і про безкоштовне житло для переселенців: хто має право