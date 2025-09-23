Гуманитарная помощь для пенсионеров в Полтавской области обеспечивает стабильную поддержку и способствует оплате жилищно-коммунальных услуг во время холодного сезона.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Полтавской области предусматривает предоставление финансовой поддержки на оплату коммунальных услуг в зимний период 2025/26, сообщает Politeka.

Инициатива реализуется в рамках проекта "Помощь на теплую зиму для пострадавших в результате войны в Украине", который внедряет Каритас Полтава при поддержке CRS Catholic Relief Services. Цель программы – предоставить дополнительную помощь людям, которые вынуждены были покинуть собственные дома из-за войны, а ныне живут в сельских общинах Зинковской и Полтавской территориальных общин.

Организаторы рекомендуют внимательно следить за графиком выездов мобильной группы, чтобы своевременно зарегистрироваться в своем населенном пункте. Программа охватывает категории лиц, принадлежащих к уязвимым слоям населения, в частности, людям с инвалидностью первой и второй группы, а также лицам с детской инвалидностью.

В потенциальных участников входят граждане от 60 лет, одинокие родители или матери с несовершеннолетними детьми, беременные женщины, мамы с детьми до трех лет, приемные родители, многодетные семьи и лица с тяжелыми заболеваниями, лечение которых требует значительных средств.

Для прохождения регистрации необходимо подготовить пакет документов: паспорт, идентификационный код и справку внутри перемещенного лица.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Полтавской области обеспечивает стабильную поддержку и способствует оплате жилищно-коммунальных услуг во время холодного сезона, облегчая финансовую нагрузку и обеспечивая социальную безопасность для наиболее уязвимых категорий населения.

