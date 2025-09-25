Жителі та водії повинні врахувати, що найближчими часом запровадять обмеження руху в Кіровоградській області.

Обмеження руху в Кіровоградській області пов’язані з ремонтними роботами на важливій транспортній ділянці, повідомляє Politeka.

Як проінформували на офіційному сайті Суботцівської громади, обмеження руху в Кіровоградській області стосуватимуться Кропивницького району, де тимчасово перекриють залізничний переїзд.

В повідомленні зазначено, що роботи триватимуть з 25 вересня по 30 вересня включно. Щодня з 8:00 до 20:00 проїзд транспорту через переїзд на 313 км біля станції Трепівка буде закритий.

Йдеться про ділянку, яка розташована на автомобільній дорозі Знам’янка - Володимирівка - Новороманівка - Трепівка - Зелений Гай. Перекриття пов’язане з проведенням ремонту на цьому відрізку.

Для водіїв одразу передбачили альтернативний маршрут. Об’їзд можна здійснити через інший залізничний переїзд, що розташований на 308 км перегону Трепівка - Канатове. Це дозволить уникнути заторів і все ж дістатися потрібного місця без значних затримок.

Місцева влада наголошує, що такі роботи неминучі, адже технічний стан даної ділянки потребує оновлення. Саме тому на певний час і запроваджують обмеження руху в Кіровоградській області. Водіїв просять заздалегідь планувати свої поїздки, щоб не потрапити у неприємні ситуації.

