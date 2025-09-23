У Київській області триває видача безкоштовних продуктів для внутрішньо переміщених осіб, зокрема й пенсіонерів з їх числа.

Безкоштовні продукти для пенсіонерів у Київській області можна отримати після попередньої реєстрації, яка доступна онлайн, повідомляє Politeka.

Як йдеться у тематичному Телеграм-каналі, допомога у вигляді безкоштовних продуктів для пенсіонерів у Київській області передбачена для тих, хто евакуювався в регіон у 2022–2025 роках.

Безкоштовні продукти для пенсіонерів у Київській області можна отримати в селі Петропавлівська Борщагівка. Для цього необхідно заповнити спеціальну анкету, посилання на яку надали організатори гуманітарної підтримки.

Йдеться про продовольчі набори, що включають основні товари першої необхідності. Допомогу зможуть отримати лише ті, хто зареєструється завчасно, адже це дає змогу волонтерам правильно розподілити ресурси та уникнути зайвих черг.

Окрім того, гуманітарні ініціативи охопили і Переяславську громаду. Тут родини переселенців отримали підтримку завдяки американській організації Global Empowerment Mission у партнерстві з Howard G. Buffett Foundation.

Саме їхніми зусиллями 4 вересня понад три сотні родин отримали продовольчі набори. Люди мали можливість забрати допомогу в Управлінні соціального захисту населення Переяславської міської ради.

У пакунках, які передав GEM, були продовольчі товари, необхідні для щоденного вжитку. Серед них крупи, макарони, консерви, олія, згущене молоко та інше.

Важливо, що до роздачі залучили й Центр надання соціальних послуг та соціальної інтеграції, що дозволило охопити значну кількість нужденних.

