В Киевской области продолжается выдача бесплатных продуктов для внутренне перемещенных лиц, в том числе пенсионеров из их числа.

Бесплатные продукты для пенсионеров в Киевской области можно получить после предварительной регистрации, доступной онлайн, сообщает Politeka.

Как говорится в тематическом телеграмм-канале, помощь в виде бесплатных продуктов для пенсионеров в Киевской области предусмотрена для тех, кто эвакуировался в регион в 2022-2025 годах.

Бесплатные продукты для пенсионеров в Киевской области можно получить в Петропавловской Борщаговке. Для этого необходимо заполнить специальную анкету, ссылку на которую предоставили организаторы гуманитарной поддержки.

Речь идет о продовольственных наборах, включающих основные товары первой необходимости. Помощь смогут получить только зарегистрировавшиеся заранее, ведь это позволяет волонтерам правильно распределить ресурсы и избежать лишних очередей.

Кроме того, гуманитарные инициативы охватили и Переяславскую общину. Здесь семьи переселенцев получили поддержку благодаря американской организации Global Empowerment Mission в партнерстве с Howard G. Buffett Foundation.

Именно их усилиями 4 сентября более трехсот семей получили продовольственные наборы. У людей была возможность забрать помощь в Управлении социальной защиты населения Переяславского городского совета.

В пакетах, которые передал GEM, были продовольственные товары, необходимые для ежедневного потребления. Среди них крупы, макароны, консервы, растительное масло, сгущенка и другое.

Важно, что в раздачу привлекли и Центр предоставления социальных услуг и социальной интеграции, что позволило охватить значительное количество нуждающихся.

