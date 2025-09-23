Дефіцит продуктів у Кривому Розі загострився через проблеми з вирощуванням соняшнику на півдні країни, інформує Politeka.

В епіцентрі труднощів опинилася Херсонщина. Після руйнування Каховської ГЕС зрошувальні системи стали непридатними, а тривала відсутність опадів і спекотне літо 2025 року змусили аграріїв знищувати значну частину посівів.

Ситуація на правобережних площах теж виявилася складною: сухість змусила фермерів переорювати або викорчовувати плантації. Урожайність зафіксували на рівні лише 0,2–0,3 т/га. Додатковий удар завдали весняні заморозки, шквали, буревії та нашестя сарани, що призвели до ще більших втрат.

Водночас у степових районах Кіровоградщини, Полтавщини, Миколаївщини й Одещини умови виявилися сприятливішими, тож прогнозований збір культури становить 13,5–14 млн тонн. Саме це дозволяє зберігати відносну стабільність продовольчого балансу держави.

Незважаючи на це, місцеві ринки вже зіткнулися зі скороченням обсягів переробки. Частина підприємств переключилася на сою та ріпак, а насіння соняшнику стало менше. Результатом став дефіцит олії, який відчули споживачі. У середині літа 2025 року літр коштував 80,62 грн, індекс споживчих цін у липні сягнув 100,4.

У супермаркетах цінники відрізнялися: у мережі АТБ пляшка об’ємом 0,9 л коштувала 72,27 грн, тоді як у Сільпо така сама позиція мала позначку 96,99. Отже, дефіцит продуктів у Кривому Розі найяскравіше проявився у сегменті соняшникової олії. Уже зараз покупці стикаються з помітним зростанням роздрібних цін і змушені ретельніше обирати товари та шукати вигідні пропозиції.

Джерело: Телеграф

