Дефицит продуктов в Кривом Роге ярче всего проявился в сегменте подсолнечного масла.

Дефицит продуктов в Кривом Роге обострился из-за проблем с выращиванием подсолнечника на юге страны, сообщает Politeka.

В эпицентре трудностей оказалась Херсонщина. После разрушения Каховской ГЭС оросительные системы оказались непригодными, а длительное отсутствие осадков и жаркое лето 2025 года заставили аграриев уничтожать значительную часть посевов.

Ситуация на правобережных площадях тоже оказалась сложной: сухость заставила фермеров перепахивать или выкорчевывать плантации. Урожайность зафиксировали на уровне всего 0,2–0,3 т/га. Дополнительный удар нанесли весенние заморозки, шквалы, ураганы и нашествие саранчи, которые привели к еще большим потерям.

В то же время в степных районах Кировоградщины, Полтавщины, Николаевщины и Одесщины условия оказались более благоприятными, поэтому прогнозируемый сбор культуры составляет 13,5–14 млн тонн. Конкретно это дозволяет сохранять относительную стабильность продовольственного баланса страны.

Несмотря на это, местные рынки столкнулись с сокращением объемов переработки. Часть предприятий переключилась на сою и рапс, а семян подсолнечника стало меньше. Результатом стал дефицит растительного масла, который почувствовали потребители. В середине лета 2025 года литр стоил 80,62 грн, индекс потребительских цен в июле составил 100,4.

В супермаркетах ценники отличались: в сети АТБ бутылка объемом 0,9 л стоила 72,27 грн, тогда как у Сильпо такая же позиция имела отметку 96,99. Итак, дефицит продуктов в Кривом Роге ярче всего проявился в сегменте подсолнечного масла. Уже сейчас покупатели сталкиваются с заметным ростом розничных цен и вынуждены более тщательно выбирать товары и искать выгодные предложения.

Источник: Телеграф

