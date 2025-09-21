Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Кривому Розі охоплює як матеріальне забезпечення, так і соціально-психологічні послуги.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Кривому Розі продовжує діяти завдяки ініціативі Карітасу Кривий Ріг за підтримки Карітас Норвегія, повідомляє Politeka.

Відповідна інформація розміщена на офіційній сторінці організації.

Мешканці мають можливість отримати ваучери для придбання гігієнічних наборів у торговельній мережі АТБ. Право на таку підтримку мають особи з інвалідністю І чи ІІ групи, лежачі хворі та родини, які виховують дітей з інвалідністю. Водночас існує ще одна умова: необхідно мати статус внутрішньо переміщеної особи й проживати у Кривому Розі або бути місцевим жителем, чиє житло постраждало від обстрілів. У такому випадку потрібне підтвердження актом або медичною довідкою. Для уточнення деталей і реєстрації працює телефон 0 800 336 734 у будні з 10:00 до 16:00.

Окрім забезпечення товарами першої необхідності, Карітас Кривий Ріг підтримує роботу кризового центру, який функціонує при парафіяльному центрі «Рідна хата» на парафії Святого Миколая Чудотворця УГКЦ. Тут відвідувачі у складних обставинах можуть отримати комплексну допомогу. Спеціалісти проводять консультації кейс-менеджера, формують індивідуальні плани вирішення проблем та скеровують на додаткові соціальні програми.

Серед послуг доступне юридичне консультування: роз’яснення прав, оформлення заяв, підготовка скарг, позовів, супровід у судах і державних структурах. Також надається психологічна підтримка, яка спрямована на подолання стресу, тривоги та стабілізацію емоційного стану.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Кривому Розі охоплює як матеріальне забезпечення, так і соціально-психологічні послуги, створюючи умови для більш захищеного життя вразливих категорій населення.

