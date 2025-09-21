Гуманитарная помощь для пенсионеров в Кривом Роге включает как материальное обеспечение, так и социально-психологические услуги.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Кривом Роге продолжает действовать благодаря инициативе Каритаса Кривой Рог при поддержке Каритаса Норвегии, сообщает Politeka.

Соответствующая информация размещена на официальном сайте организации.

Жители могут получить ваучеры для приобретения гигиенических наборов в торговой сети АТБ. Право на такую ​​поддержку имеют лица с инвалидностью I или II группы, лежащие больные и семьи, воспитывающие детей с инвалидностью. В то же время, существует еще одно условие: необходимо иметь статус внутренне перемещенного лица и проживать в Кривом Роге или быть местным жителем, чье жилье пострадало от обстрелов. В таком случае необходимо подтверждение актом или медицинской справкой. Для уточнения деталей и регистрации работает телефон 0800336734 в будни с 10:00 до 16:00.

Кроме обеспечения товарами первой необходимости, Каритас Кривой Рог поддерживает работу кризисного центра, функционирующего при приходском центре «Рідна хата» на приходе Святого Николая Чудотворца УГКЦ. Здесь посетители могут получить комплексную помощь в сложных обстоятельствах. Специалисты проводят консультации кейс-менеджера, формируют индивидуальные планы по решению проблем и направляют на дополнительные социальные программы.

Среди услуг доступно юридическое консультирование: разъяснение прав, оформление заявлений, подготовка жалоб, исков, сопровождение в судах и государственных структурах. Также оказывается психологическая поддержка, направленная на преодоление стресса, тревоги и стабилизацию эмоционального состояния.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Кривом Роге охватывает как материальное обеспечение, так и социально-психологические услуги, создавая условия для более защищенной жизни уязвимых категорий населения.

