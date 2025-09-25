Новий графік поїздів із Запоріжжя діятиме протягом двох тижнів восени у зв’язку з ремонтними роботами на західному напрямку, повідомляє Politeka.

У пресслужбі "Укрзалізниці" пасажирам радять уважно стежити за оновленнями, аби завчасно спланувати свої поїздки та уникнути незручностей.

Новий графік поїздів вводиться тимчасово через масштабні ремонтні роботи на коліях у Карпатському регіоні. З 28 вересня по 12 жовтня № 6/5 Запоріжжя – Ясіня курсуватиме лише до Івано-Франківська, а далі його маршрут буде недоступний.

Зміни торкнуться не тільки поїздів із Запоріжжя. Новий графік діятиме й дня нижки інших рейсів. Зокрема, № 233/234 Київ – Рахів до 13 жовтня прибуватиме лише до станції Ворохта. Такий же маршрут отримає і № 143/144 Суми – Рахів, але до 15 жовтня.

Додатково в залізничній компанії повідомили, що № 233/234 Київ – Ворохта в окремі дні зовсім не курсуватиме. Дати скасувань вже оприлюднені на офіційному сайті компанії, тому пасажирам варто звірити їх перед поїздкою.

Обмеження стосуються і безпересадкових вагонів. Так, сполучення Чернігів – Рахів не діятиме з 29 вересня по 17 жовтня залежно від розкладу. Вагони Ковель – Рахів також тимчасово скасовуються з 29 вересня по 15 жовтня.

Частина рейсів у цей період курсуватиме лише до Львова. Це стосується № 143/144 Суми – Ворохта, який у визначені дати зупинятиметься саме у Львові, а також № 209/210 Миколаїв – Івано-Франківськ. В обох випадках зміни триватимуть до середини жовтня.

"Укрзалізниця" наголошує, що такі нововведення пов’язані із плановими ремонтами, які є необхідними для безпечних перевезень.

