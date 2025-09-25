Пассажирам и любителям пользоваться железной дорогой следует учитывать новый график поездов из Запорожья, так что рассказываем детали.

Новый график поездов из Запорожья будет действовать в течение двух недель осенью в связи с ремонтными работами на западном направлении, сообщает Politeka.

В пресс-службе "Укрзалізниці" пассажирам советуют внимательно следить за обновлениями, чтобы заранее спланировать свои поездки и избежать неудобств.

Новый график поездов вводится временно из-за масштабных ремонтных работ на путях в Карпатском регионе. С 28 сентября по 12 октября №6/5 Запорожье – Ясиня будет курсировать только в Ивано-Франковск, а дальше его маршрут будет недоступен.

Изменения коснутся не только поездов из Запорожья. Новый график будет действовать и в день скидки других рейсов. В частности, № 233/234 Киев – Рахов до 13 октября будет прибывать только к станции Ворохта. Такой же маршрут получит и №143/144 Сумы – Рахов, но до 15 октября.

Дополнительно в железнодорожной компании сообщили, что №233/234 Киев – Ворохта в отдельные дни совсем не будет курсировать. Даты отмен уже обнародованы на официальном сайте компании, поэтому пассажирам стоит сверить их перед поездкой.

Ограничения касаются и беспересадочных вагонов. Так, сообщение Чернигов – Рахов не будет действовать с 29 сентября по 17 октября в зависимости от расписания. Вагоны Ковель – Рахов также временно упраздняются с 29 сентября по 15 октября.

Часть рейсов в этот период будет курсировать только во Львов. Это касается №143/144 Сумы – Ворохта, который в определенные даты будет останавливаться именно во Львове, а также №209/210 Николаев – Ивано-Франковск. В обоих случаях изменения продлятся до середины октября.

"Укрзалізниця" отмечает, что такие нововведения связаны с плановыми ремонтами, необходимыми для безопасных перевозок.

