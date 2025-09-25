Підвищення тарифів на комунальні послуги у Рівненській області дозволить підтримувати належний санітарний стан і чистоту на території населених пунктів.

Підвищення тарифів на комунальні послуги у Рівненській області набрало чинності після засідання виконавчого комітету Рівненської міської ради, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надає виконувач обов'язків міського голови Рівного Віктор Шакирзян.

З 1 жовтня змінюється ціна на послуги з вивезення побутових відходів для жителів Рівного та селища Квасилів. Для багатоквартирних будинків Рівного тариф становитиме 47,80 грн з ПДВ за мішок, а для приватних домогосподарств – 50,79 грн з ПДВ. У Квасилові ситуація інша: мешканці багатоповерхівок платитимуть 39,71 грн з ПДВ за мішок, а власники приватних будинків – 36,64 грн з ПДВ.

Рішення ухвалене з метою забезпечення стабільності надання послуг і покриття витрат на управління побутовими відходами. Очікується, що нові тарифи допоможуть поліпшити якість обслуговування, скоротити проблеми з накопиченням сміття та гарантувати регулярне вивезення відходів у місті та селищі.

Місцева влада зазначає, що підвищення тарифів на комунальні послуги у Рівненській області дозволить підтримувати належний санітарний стан і чистоту на території населених пунктів. Нові розцінки стануть основою для ефективної організації збору та утилізації сміття, що сприятиме комфортним умовам проживання для всіх мешканців.

Отже, з 1 жовтня вартість послуг з управління побутовими відходами в Рівному та Квасилові змінюється, а нові тарифи формують основу для стабільної та якісної роботи комунальних служб.

До слова, у Рівненській області також оголосили про підвищення вартості проїзду в громадському транспорті.

Рішення ухвалене місцевою владою після звернень перевізників, які аргументували необхідність підвищення витратами на пальне та технічне обслуговування транспорту. Відтепер тарифи на проїзд у місті зрівнялися з рівнем столичних розцінок.

