Увеличение тарифов на коммунальные услуги в Ровенской области позволит поддерживать надлежащее санитарное состояние и чистоту на территории населенных пунктов.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Ровенской области вступило в силу после заседания исполнительного комитета Ровенского городского совета, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляет исполняющий обязанности городского головы Ровно Виктор Шакирзян.

С 1 октября меняется цена на услуги по вывозу бытовых отходов жителей Ровно и поселка Квасилов. Для многоквартирных домов Ровно тариф будет составлять 47,80 грн. с НДС за мешок, а для частных домохозяйств – 50,79 грн. с НДС. В Квасилове ситуация другая: жители многоэтажек будут платить 39,71 грн с НДС за мешок, а владельцы частных домов – 36,64 грн с НДС.

Решение принято в целях обеспечения стабильности предоставления услуг и покрытия расходов на управление бытовыми отходами. Ожидается, что новые тарифы помогут улучшить качество обслуживания, сократить проблемы с накоплением мусора и гарантировать регулярный вывоз отходов в город и поселок.

Местные власти отмечают, что повышение тарифов на коммунальные услуги в Ровенской области позволит поддерживать надлежащее санитарное состояние и чистоту на территории населенных пунктов. Новые цены станут основой для эффективной организации сбора и утилизации мусора, что будет способствовать комфортным условиям проживания для всех жителей.

Итак, с 1 октября стоимость услуг по управлению бытовыми отходами в Ровно и Квасилове меняется, а новые тарифы формируют основу для стабильной и качественной работы коммунальных служб.

Кстати, в Ровенской области также объявили о повышении стоимости проезда в общественном транспорте.

Решение принято местными властями после обращений перевозчиков, аргументировавших необходимость повышения расходов на горючее и техническое обслуживание транспорта. Теперь тарифы на проезд в городе сравнялись с уровнем столичных расценок.

