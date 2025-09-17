Якщо сервіс не покращиться, протестні настрої через подорожчання проїзду у Рівненській області можуть лише посилитися.

Подорожчання проїзду у Рівненській області викликало обурення серед місцевих жителів після того, як у Дубні з вересня підняли тариф на маршрутки до 18 гривень за одну поїздку, повідомляє Politeka.

Таке рішення ухвалили місцеві чиновники після звернень перевізників, які пояснили підвищення витратами на пальне та обслуговування транспорту. Тепер ціни на проїзд у місті зрівнялися зі столичними.

Мешканці активно обговорюють нову ціну в соцмережах. Багато хто зазначає, що високий тариф не відповідає стану маршруток.

«Автобуси залишаються старими і брудними, а платимо як у столиці», — пишуть користувачі.

Інші звертають увагу на низькі доходи в місті та складнощі для пенсіонерів і школярів.

Критика також стосується комфорту і поведінки водіїв. Люди вимагають чисті салони, ввічливий персонал і безпечні умови для поїздок. Дехто навіть планує користуватися велосипедами замість маршруток через високі витрати.

Для порівняння: у Києві проїзд у маршрутках коштує 12-15 гривень, у Луцьку — 18 грн для дорослих і 9 грн для школярів, у Львові тарифи різняться від 8,50 до 25 грн залежно від способу оплати. У Рівному наразі маршрутки коштують 12 грн, тролейбуси — 8 грн, проте планується підвищення до 18 та 15 гривень відповідно. Тобто Дубно фактично зрівнялося з Луцьком і випередило Київ за вартістю поїздки.

Найбільше містян турбує, що ціна не відповідає рівню обслуговування. Старі маршрутки, відсутність електронної оплати та неприємна поведінка водіїв залишаються проблемою. У великих містах за нижчу ціну можна користуватися сучаснішим транспортом та більш комфортними умовами.

Підвищення тарифів у малих містах відчутніше для мешканців, адже зарплати залишаються низькими. Ситуація створює додаткове невдоволення та зменшує довіру до перевізників і місцевої влади. Якщо сервіс не покращиться, протестні настрої через подорожчання проїзду у Рівненській області можуть лише посилитися.

Джерело: ОГО

