Если сервис не улучшится, протестные настроения из-за подорожания проезда в Ровенской области могут только усилиться.

Подорожание проезда в Ровенской области вызвало возмущение среди местных жителей после того, как в Дубне с сентября подняли тариф на маршрутки до 18 гривен за одну поездку, сообщает Politeka.

Такое решение приняли местные чиновники после обращений перевозчиков, объяснивших повышение расходов на горючее и обслуживание транспорта. Теперь цены на проезд в городе сравнялись со столичными.

Жители активно обсуждают новую цену в соцсетях. Многие отмечают, что высокий тариф не соответствует состоянию маршруток.

"Автобусы остаются старыми и грязными, а платим как в столице", - пишут пользователи.

Остальные обращают внимание на низкие доходы в городе и сложности для пенсионеров и школьников.

Критика также касается комфорта и поведения водителей. Люди требуют чистые салоны, обходительный персонал и безопасные условия для поездок. Некоторые даже планируют пользоваться велосипедами вместо маршруток из-за высоких затрат.

Для сравнения: в Киеве проезд в маршрутках стоит 12-15 гривен, в Луцке – 18 грн для взрослых и 9 грн для школьников, во Львове тарифы отличаются от 8,50 до 25 грн в зависимости от способа оплаты. В Ровно маршрутки стоят 12 грн, троллейбусы — 8 грн, однако планируется повышение до 18 и 15 гривен соответственно. То есть Дубно фактически сравнялось с Луцком и опередило Киев по стоимости поездки.

Больше всего горожан беспокоит, что цена не соответствует уровню обслуживания. Старые маршрутки, отсутствие электронной оплаты и неприятное поведение водителей остаются проблемой. В больших городах по более низкой цене можно пользоваться более современным транспортом и более комфортными условиями.

Повышение тарифов в малых городах ощутимее для жителей, ведь зарплаты остаются низкими. Ситуация создает дополнительное недовольство и уменьшает доверие к перевозчикам и местным властям. Если сервис не улучшится, протестные настроения из-за подорожания проезда в Ровенской области могут только усилиться.

Источник: ОГО

Последние новости:

Напомним Politeka писала, Повышение тарифов на воду на Днепропетровщине: в области возникли значительные проблемы, жителей предупредили.

Также Politeka писала, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Запорожье: каких изменений ожидать в мае.