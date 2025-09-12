Підвищення тарифів на воду в Рівненській області покликане гарантувати безперебійну роботу міських систем водопостачання та водовідведення.

Острозьке комунальне підприємство «Водоканал» повідомило про підвищення тарифів на воду в Рівненській області, повідомляє Politeka.

Як інформує пресслужба міськради, зміни запроваджені для забезпечення стабільного функціонування системи водопостачання та раціонального планування фінансів підприємства.

Нові тарифи дозволяють підтримувати необхідний рівень ресурсів для всіх споживачів.

Згідно з новими розцінками, кубометр централізованого водопостачання коштуватиме 36,42 гривні замість попередніх 31,19 грн. Вартість послуги водовідведення збільшилася з 51,73 до 63,30 грн за кубометр. Підвищення необхідне для покриття витрат на електроенергію, експлуатацію обладнання та матеріали, що застосовуються при наданні послуг.

Як уточнює «Водоканал», за період дії минулих тарифів (2024–2025 рр.) зросли ключові статті витрат. Активна електроенергія піднялася з 5,13 до 6,91 грн/кВт·год, реактивна — з 0,113 до 0,253 грн/кВАр·год, а розподіл електроенергії збільшився з 1,101 до 1,527 грн. Крім того, літр пального марки А-92 подорожчав з 43,65 до 48,48 грн, що також вплинуло на загальні витрати підприємства.

Підвищення тарифів на воду в Рівненській області покликане гарантувати безперебійну роботу міських систем водопостачання та водовідведення. Завдяки новим розцінкам мешканці отримають надійне постачання послуг, а підприємство зможе планувати витрати та підтримувати обладнання у належному стані.

Отже, зміни у тарифах забезпечать стабільність водопостачання, безперервність функціонування системи та безпеку для всіх споживачів. Нові умови сприятимуть ефективному використанню ресурсів і збереженню якості послуг у регіоні.

