Острожское коммунальное предприятие "Водоканал" сообщило о повышении тарифов на воду в Ровенской области, сообщает Politeka.

Как сообщает пресс-служба горсовета, изменения введены для обеспечения стабильного функционирования системы водоснабжения и рационального планирования финансов предприятия.

Новые тарифы позволяют поддерживать требуемый уровень ресурсов для всех потребителей.

Согласно новым расценкам, кубометр централизованного водоснабжения обойдется в 36,42 гривны вместо предыдущих 31,19 грн. Стоимость услуги водоотвода увеличилась с 51,73 до 63,30 грн. за кубометр. Повышение необходимо для покрытия расходов на электроэнергию, эксплуатацию оборудования и материалов, применяемых при оказании услуг.

Как уточняет "Водоканал", за период действия прошлых тарифов (2024-2025 гг.) выросли ключевые статьи расходов. Активная электроэнергия поднялась с 5,13 до 6,91 грн/кВтч, реактивная - с 0,113 до 0,253 грн/кВАрч, а распределение электроэнергии увеличилось с 1,101 до 1,527 грн. Кроме того, литр горючего марки А-92 подорожал с 43,65 до 48,48 грн, что также повлияло на общие затраты предприятия.

Повышение тарифов на воду в Ровенской области призвано гарантировать бесперебойную работу городских систем водоснабжения и водоотведения. Благодаря новым расценкам жители получат надежную поставку услуг, а предприятие сможет планировать расходы и поддерживать оборудование в надлежащем состоянии.

Следовательно, изменения в тарифах обеспечат стабильность водоснабжения, непрерывность функционирования системы и безопасность всех потребителей. Новые условия будут способствовать эффективному использованию ресурсов и сохранению качества услуг в регионе.

