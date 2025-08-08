Це обмеження руху транспорту в Рівненській області є тимчасовим і завершиться після проведення робіт.

Обмеження руху транспорту в Рівненській області відбудеться у зв’язку з ремонтними роботами на одному з міських об’єктів, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надає Сарненська міська рада.

У період із 13 по 15 серпня 2025 року в Сарнах тимчасово перекриють проїзд на вулиці Коперника.

За інформацією міськради, причиною запровадження таких заходів є прокладання каналізаційної мережі. Через проведення робіт пересування автотранспорту по зазначеній ділянці буде неможливим.

Мешканців міста закликають завчасно планувати свої маршрути, аби уникнути незручностей, пов’язаних із запровадженими змінами. Місцева влада просить поставитися до ситуації з розумінням.

До слова, також повідомлялося про те, що у Здолбунівській територіальній громаді на Рівненщині ввели обмеження руху мотоциклів і мопедів без шумопоглиначів. Таке обмеження руху транспорту у Рівненській області запровадили через численні звернення мешканців. Відповідне рішення ухвалив виконавчий комітет громади, повідомив міський голова Владислав Сухляк.

Нові правила стосуються транспортних засобів із вихлопними системами без глушників, які створюють гучні звуки, схожі на шум "Шахедів". За словами мешканців, це викликає стрес, тривожність і паніку серед жителів, зокрема літніх людей, дітей і військових. Міська влада звернулася до патрульної поліції та районного відділення з проханням провести профілактичні рейди.

