Это ограничение движения транспорта в Ровенской области временное и завершится после проведения работ.

Ограничение движения транспорта в Ровенской области состоится в связи с ремонтными работами на одном из городских объектов, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляет Сарненский городской совет.

В период с 13 по 15 августа 2025 в Сарнах временно перекроют проезд на улице Коперника.

По информации горсовета, причиной введения таких мер является прокладка канализационной сети. Из-за проведения работ передвижение автотранспорта по указанному участку будет невозможным.

Жителей города призывают заблаговременно планировать свои маршруты во избежание неудобств, связанных с введенными изменениями. Местные власти просят отнестись к ситуации с пониманием.

Это ограничение движения транспорта в Ровенской области временное и завершится после проведения работ.

К слову, также сообщалось о том, что в Здолбуновском территориальном обществе в Ровенской области ввели ограничение движения мотоциклов и мопедов без шумопоглотителей. Такое ограничение движения транспорта в Ровенской области было введено из-за многочисленных обращений жителей. Соответствующее решение принял исполнительный комитет общества, сообщил городской голова Владислав Сухляк.

Новые правила касаются транспортных средств с выхлопными системами без глушителей, создающих громкие звуки, похожие на шум "Шахедов". По словам жителей, это вызывает стресс, тревожность и панику среди жителей, в том числе пожилых людей, детей и военных. Городские власти обратились в патрульную полицию и районное отделение с просьбой провести профилактические рейды.

Последние новости:

Напомним Politeka писала, Повышение тарифов на воду на Днепропетровщине: в области возникли значительные проблемы, жителей предупредили.

Также Politeka писала, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Запорожье: каких изменений ожидать в мае.