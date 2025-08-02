Обмеження руху транспорту у Рівненській області запровадили через численні звернення мешканців

Обмеження руху транспорту у Рівненській області стосується пересування двоколісних засобів без глушників, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надає Рівне1.

У Здолбунівській територіальній громаді на Рівненщині ввели обмеження руху мотоциклів і мопедів без шумопоглиначів. Таке обмеження руху транспорту у Рівненській області запровадили через численні звернення мешканців. Відповідне рішення ухвалив виконавчий комітет громади, повідомив міський голова Владислав Сухляк.

Нові правила стосуються транспортних засобів із вихлопними системами без глушників, які створюють гучні звуки, схожі на шум "Шахедів". За словами мешканців, це викликає стрес, тривожність і паніку серед жителів, зокрема літніх людей, дітей і військових. Влада звернулася до патрульної поліції та районного відділення з проханням провести профілактичні рейди.

Рішення набуло резонансу: у місті Рівне після цього з’явилася електронна петиція з аналогічною ініціативою — обмежити гучні двоколісні транспортні засоби в нічний час, з 21:00 до 07:00. У коментарях мешканці підтримують такий підхід, аргументуючи це турботою про ментальне здоров’я, спокій і зниження рівня шуму.

У поліції зазначають, що прямої відповідальності за подібні порушення закон не передбачає, проте будуть проводити роз’яснювальні бесіди. Аналогічні рішення раніше ухвалили у Демидівській та Гощанській громадах.

До слова, на Рівненщині також повідомляли про подорожчання проїзду з 1 серпня. Зокрема, мандрівки тролейбусами тепер коштуватимуть 15 гривень, а маршрутками — 18.

Джерело: Рівне1

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