Подорожчання проїзду у Рівному з 1 серпня стане відчутним для мешканців.

Подорожчання проїзду у Рівному з 1 серпня торкнеться як електротранспорту, так і маршрутних таксі, повідомляє Politeka.

Відповідний проєкт рішення вже оприлюднений міською радою.

У документі вказано, що нові тарифи почнуть діяти з початку серпня 2025 року. Найбільш суттєве підвищення передбачене для користувачів тролейбусів — пропонується встановити оплату за одну поїздку у розмірі 15 гривень, а місячний проїзний обійдеться у 400 гривень. У пояснювальній записці зазначено, що причиною перегляду цін стала збитковість комунального підприємства «Рівнеелектроавтотранс», яке обслуговує міський електротранспорт.

Щодо маршрутних автобусів, очікується збільшення ціни квитка до 18 грн. Серед основних факторів — подорожчання пального, зростання вартості запчастин, технічне обслуговування, а також оновлення рівня оплати праці водіїв та техперсоналу. Якщо рішення підтримає більшість депутатів, зміни набудуть чинності вже з наступного тижня. Отже, подорожчання проїзду у Рівному з 1 серпня стане відчутним для мешканців одразу після ухвалення.

До слова, на території Рівненської області також діють сезонні обмеження щодо руху вантажного транспорту. Йдеться про тимчасову заборону пересування дорогами загального користування у світлу пору доби, якщо температура повітря перевищує позначку +28°C.