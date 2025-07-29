Подорожчання проїзду у Рівному з 1 серпня торкнеться як електротранспорту, так і маршрутних таксі, повідомляє Politeka.

Відповідний проєкт рішення вже оприлюднений міською радою.

У документі вказано, що нові тарифи почнуть діяти з початку серпня 2025 року. Найбільш суттєве підвищення передбачене для користувачів тролейбусів — пропонується встановити оплату за одну поїздку у розмірі 15 гривень, а місячний проїзний обійдеться у 400 гривень. У пояснювальній записці зазначено, що причиною перегляду цін стала збитковість комунального підприємства «Рівнеелектроавтотранс», яке обслуговує міський електротранспорт.

Щодо маршрутних автобусів, очікується збільшення ціни квитка до 18 грн. Серед основних факторів — подорожчання пального, зростання вартості запчастин, технічне обслуговування, а також оновлення рівня оплати праці водіїв та техперсоналу. Якщо рішення підтримає більшість депутатів, зміни набудуть чинності вже з наступного тижня. Отже, подорожчання проїзду у Рівному з 1 серпня стане відчутним для мешканців одразу після ухвалення.

автобус

До слова, на території Рівненської області також діють сезонні обмеження щодо руху вантажного транспорту. Йдеться про тимчасову заборону пересування дорогами загального користування у світлу пору доби, якщо температура повітря перевищує позначку +28°C.

Встановлені правила поширюються на великогабаритні транспортні засоби, загальна маса яких перевищує 24 тонни, або мають осьове навантаження понад 7 тонн.

Разом із тим, визначено перелік винятків. Заборони не застосовуються до окремих категорій техніки, зокрема до транспорту, що здійснює перевезення продуктів харчування, небезпечних матеріалів, живої худоби або задіяний у ліквідації надзвичайних ситуацій та виконанні оборонних завдань.

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