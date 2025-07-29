Подорожание проезда в Ровно с 1 августа станет ощутимым для жителей.

Подорожание проезда в Ровно с 1 августа коснется как электротранспорта, так и маршрутных такси, сообщает Politeka.

Соответствующий проект решения уже обнародован городским советом.

В документе отмечено, что новые тарифы начнут действовать с начала августа 2025 года. Наиболее существенно повышение предусмотрено для пользователей троллейбусов — предлагается установить оплату за одну поездку в размере 15 гривен, а месячный проездной обойдется в 400 гривен. В пояснительной записке отмечено, что причиной пересмотра цен стала убыточность коммунального предприятия «Ровноэлектроавтотранс», обслуживающего городской электротранспорт.

Что касается маршрутных автобусов, то ожидается увеличение цены билета до 18 грн. Среди основных факторов – подорожание горючего, рост стоимости запчастей, техническое обслуживание, а также обновление уровня оплаты труда водителей и техперсонала. Если решение поддержит большинство депутатов, изменения вступят в силу уже на следующей неделе. Следовательно, подорожание проезда в Ровно с 1 августа станет ощутимым для жителей сразу после принятия.

К слову, на территории Ровенской области также действуют сезонные ограничения движения грузового транспорта. Речь идет о временном запрете передвижения по дорогам общего пользования в светлое время суток, если температура воздуха превышает отметку +28°C.