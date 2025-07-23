Очікується, що новий графік руху транспорту у Рівному дозволить оптимізувати перевезення без пересадок і розвантажити ключові ділянки міста.

Новий графік руху транспорту у Рівному пов'язаний із запровадженням ще одного автобусного маршруту, повідомляє Politeka.

Про це інформують у КП «Рівнеелектроавтотранс» РМР.

Новий маршрут має забезпечити зручне сполучення мікрорайонів Новий Двір і Студентська з іншими територіями обласного центру. Це буде частиною ініціативи з оновлення системи перевезень та впровадження нового графіка руху транспорту у Рівному.

Наразі розпочато опитування мешканців, щоб зібрати побажання та врахувати їх під час розробки майбутньої траси.

Серед можливих напрямків маршруту — автостанція «Чайка», центральний автовокзал, райони Північний і Ювілейний, а також популярні торгові центри на вулиці Кулика і Гудачека.

Організатори закликають рівнян долучитися до опитування та запропонувати свої варіанти локацій. Результати анкетування допоможуть скласти максимально ефективний маршрут, який відповідатиме щоденним потребам жителів.

Очікується, що такий підхід дозволить оптимізувати перевезення без пересадок і розвантажити ключові ділянки міста.

До слова, раніше також повідомлялося про те, що у Рівненській області дорожчає проїзд. Зміни найбільше торкнуться тарифів на тролейбуси та маршрутні таксі. Зокрема, за одну поїздку в тролейбусі пропонують встановити ціну у 15 гривень, а місячний проїзний квиток обійдеться у 400 гривень. Таке рішення пояснюють значними збитками комунального підприємства «Рівнеелектроавтотранс», які лише за останні роки зросли до мільйонних показників.

Окрім того, на Рівненщині готуються запровадити обмеження руху.

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