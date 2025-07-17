Обмеження руху у Рівненській області є ініціативою, що має на меті покращити якість життя громадян.

Обмеження руху у Рівненській області можуть запровадити вже найближчим часом, повідомляє Politeka.

Йдеться про місто Сарни, як повідомив заступник міського голови Тарас Драганчук.

Тут готуються обмежити нічне пересування мотоциклів та мопедів центральною вулицею міста.

Йдеться про вулицю Широку, де протягом останніх місяців спостерігається підвищений рівень шуму в темну пору доби. Як повідомив заступник міського голови Тарас Драганчук, мешканці прилеглих багатоповерхівок офіційно звернулися до міської ради із проханням обмежити пересування мототранспорту.

«Це питання турбує громаду давно. Люди скаржаться на гучний рев двигунів, який порушує спокій уночі. Ми розробляємо нову схему організації руху, що дозволить заборонити проїзд мотоциклів з 20:00 до 07:00», — пояснив посадовець.

За словами Драганчука, питання вже на етапі погодження. Остаточне рішення ухвалять на найближчому засіданні виконавчого комітету. Якщо зміни запрацюють успішно, подібна практика може поширитися і на інші вулиці Сарн, де теж спостерігається підвищений рівень шумового навантаження.

Обмеження руху у Рівненській області — ініціатива, що має на меті покращити якість життя громадян шляхом зниження шуму у вечірній час.

Джерело: Суспільне

До слова, на Рівненщині також дорожчає проїзд. Зміни найбільше торкнуться тарифів на тролейбуси та маршрутні таксі. Зокрема, за одну поїздку в тролейбусі пропонують встановити ціну у 15 гривень, а місячний проїзний квиток обійдеться у 400 гривень. Таке рішення пояснюють значними збитками комунального підприємства «Рівнеелектроавтотранс», які лише за останні роки зросли до мільйонних показників.

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