Ограничения движения в Ровенской области могут быть введены уже в ближайшее время, сообщает Politeka.

Речь идет о городе Сарны, как сообщил заместитель городского головы Тарас Драганчук.

Здесь готовятся ограничить ночное передвижение мотоциклов и мопедов по центральной улице города.

Речь идет об улице Широкой, где в последние месяцы наблюдается повышенный уровень шума в темное время суток. Как сообщил заместитель городского головы Тарас Драганчук, жители близлежащих многоэтажек официально обратились в городской совет с просьбой ограничить передвижение мототранспорта.

«Этот вопрос беспокоит общину давно. Люди жалуются на громкий рев двигателей, который нарушает покой ночью.

По словам Драганчука, вопрос уже на этапе согласования. Окончательное решение будет принято на ближайшем заседании исполнительного комитета. Если изменения заработают успешно, подобная практика может распространиться и на другие улицы Сарны, где тоже наблюдается повышенный уровень шумовой нагрузки.

Ограничение движения в Ровенской области — инициатива, направленная на улучшение качества жизни граждан путем снижения шума в вечернее время.

Источник: "Суспільне"

К слову, в Ровенской области также дорожает проезд. Изменения больше всего затронут тарифы на троллейбусы и маршрутные такси. В частности, за одну поездку в троллейбусе предлагают установить цену 15 гривен, а месячный проездной билет обойдется в 400 гривен. Такое решение объясняют значительными убытками коммунального предприятия «Ровноэлектроавтотранс», которые только за последние годы выросли до миллионных показателей.

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