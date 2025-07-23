Ожидается, что новый график движения транспорта в Ровно позволит оптимизировать перевозку без пересадок и разгрузить ключевые участки города.

Новый график движения транспорта в Ровно связан с введением еще одного автобусного маршрута, сообщает Politeka.

Об этом информируют в КП «Ровноэлектроавтотранс» РГС.

Новый маршрут должен обеспечить удобное сообщение микрорайонов Новый Двор и Студенческая с другими территориями областного центра. Это будет частью инициативы по обновлению системы перевозок и внедрению нового графика движения транспорта в Киеве.

В настоящее время начат опрос жителей, чтобы собрать пожелания и учесть их при разработке будущей трассы.

Среди возможных направлений маршрута – автостанция «Чайка», центральный автовокзал, районы Северный и Юбилейный, а также популярные торговые центры на улице Кулика и Гудачека.

Организаторы призывают ровенчан присоединиться к опросу и предложить свои варианты локаций. Результаты анкетирования помогут составить максимально эффективный маршрут, отвечающий ежедневным потребностям жителей.

Ожидается, что такой подход позволит оптимизировать перевозку без пересадок и разгрузить ключевые участки города.

Ранее также сообщалось о том, что в Ровенской области дорожает проезд. Изменения больше всего затронут тарифы на троллейбусы и маршрутные такси. В частности, за одну поездку в троллейбусе предлагают установить цену 15 гривен, а месячный проездной билет обойдется в 400 гривен. Такое решение объясняют значительными убытками коммунального предприятия «Ровноэлектроавтотранс», которые только за последние годы выросли до миллионных показателей.

Кроме того, в Ровенской области готовятся ввести ограничение движения.

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