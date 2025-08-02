Ограничение движения транспорта в Ровенской области относится к передвижению двухколесных средств без глушителей, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляет Ровно1.

В Здолбуновской территориальной общине в Ровенской области ввели ограничение движения мотоциклов и мопедов без шумопоглотителей. Такое ограничение движения транспорта в Ровенской области было введено из-за многочисленных обращений жителей. Соответствующее решение принял исполнительный комитет общества, сообщил городской голова Владислав Сухляк.

Новые правила касаются транспортных средств с выхлопными системами без глушителей, создающих громкие звуки, похожие на шум "Шахедов". По словам жителей, это вызывает стресс, тревожность и панику среди жителей, в том числе пожилых людей, детей и военных. Власти обратились в патрульную полицию и районное отделение с просьбой провести профилактические рейды.

Решение получило резонанс: в городе Ровно после этого появилась электронная петиция с аналогичной инициативой — ограничить громкие двухколесные транспортные средства в ночное время, с 21:00 до 07:00. В комментариях жители поддерживают такой подход, аргументируя это заботой о ментальном здоровье, покое и снижении уровня шума.

В полиции отмечают, что прямой ответственности за подобные нарушения закон не предусматривает, но будут проводить разъяснительные беседы. Аналогичные решения ранее были приняты в Демидовской и Гощанской общинах.

К слову, на Ровенщине также сообщали о подорожании проезда с 1 августа. В частности, путешествия по троллейбусам теперь будут стоить 15 гривен, а маршрутками — 18.

Источник: Ровно1

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