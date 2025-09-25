Жители и водители должны учесть, что в ближайшее время будут введены ограничения движения в Кировоградской области.

Ограничение движения в Кировоградской области связано с ремонтными работами на важном транспортном участке, сообщает Politeka.

Как проинформировали на официальном сайте Суботцовского общества, ограничения движения в Кировоградской области будут касаться Кропивницкого района, где временно перекроют железнодорожный переезд.

В сообщении говорится, что работы будут продолжаться с 25 сентября по 30 сентября включительно. Ежедневно с 8:00 до 20:00 проезд транспорта из-за переезда на 313 км возле станции Треповка будет закрыт.

Речь идет о участке, который расположен на автомобильной дороге Знаменка – Владимировка – Новоромановка – Треповка – Зеленый Гай. Перекрытие связано с проведением ремонта в этом отрезке.

Для водителей сразу предусмотрели альтернативный маршрут. Объезд можно совершить через другой железнодорожный переезд, расположенный на 308 км перегона Треповка – Канатово. Это позволит избежать пробок и все же добраться до нужного места без значительных задержек.

Местные власти подчеркивают, что такие работы неизбежны, ведь техническое состояние данного участка требует обновления. Именно поэтому на время и вводят ограничения движения в Кировоградской области. Водителей просят заранее планировать поездки, чтобы не попасть в неприятные ситуации.

Напомним, что ранее мы также писали о том, как в нашем регионе некоторые категории граждан могут получить бесплатное жилье. Доступны варианты от государства, волонтеров и обычных граждан. Все детали и условия можно просмотреть в нашей статье по ссылке.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, ограничение движения транспорта в Тернопольской области: жителям сделали срочное объявление

Также Politeka писала, новый график поездов в Днепропетровской области: кого коснулись изменения

Как сообщала Politeka, новая система оплаты проезда в Запорожье: какую важную информацию сообщили