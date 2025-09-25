Ограничение движения в Кировоградской области связано с ремонтными работами на важном транспортном участке, сообщает Politeka.
Как проинформировали на официальном сайте Суботцовского общества, ограничения движения в Кировоградской области будут касаться Кропивницкого района, где временно перекроют железнодорожный переезд.
В сообщении говорится, что работы будут продолжаться с 25 сентября по 30 сентября включительно. Ежедневно с 8:00 до 20:00 проезд транспорта из-за переезда на 313 км возле станции Треповка будет закрыт.
Речь идет о участке, который расположен на автомобильной дороге Знаменка – Владимировка – Новоромановка – Треповка – Зеленый Гай. Перекрытие связано с проведением ремонта в этом отрезке.
Для водителей сразу предусмотрели альтернативный маршрут. Объезд можно совершить через другой железнодорожный переезд, расположенный на 308 км перегона Треповка – Канатово. Это позволит избежать пробок и все же добраться до нужного места без значительных задержек.
Местные власти подчеркивают, что такие работы неизбежны, ведь техническое состояние данного участка требует обновления. Именно поэтому на время и вводят ограничения движения в Кировоградской области. Водителей просят заранее планировать поездки, чтобы не попасть в неприятные ситуации.
