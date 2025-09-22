Робота для пенсіонерів у Черкаській області охоплює посади у сфері прибирання, обслуговування клієнтів та охорони.

Робота для пенсіонерів у Черкаській області представлена у різних сферах, що дозволяє обирати вакансію за власними можливостями та побажаннями, повідомляє Politeka.

Інформацію щодо вакансій українцям надають на сайті work.ua.

ОККО запрошує прибиральницю на автозаправну станцію у Золотоноші. Основне завдання — якісне прибирання приміщень. Працівники отримують офіційне працевлаштування, своєчасну зарплату 10 000 грн, відпустку 24 дні та лікарняний, а також безкоштовне медичне страхування. Компанія підкреслює важливість командної роботи та підтримки один одного.

ЧеркасиОпас, ПрАТ шукає касира квиткового для обслуговування пасажирів на різних маршрутах. Обов’язки включають продаж квитків, консультування клієнтів щодо розкладу, ведення касової документації та підтримку чистоти на робочому місці. Працівник отримує стабільну зарплату 12 000 грн з виплатою двічі на місяць та офіційне оформлення, режим роботи 2/2.

ТОВ «Баярд 9» запрошує охоронників для роботи в торгових мережах Холдингу «Рітейл Груп» у Умані. Обов’язки охоронців включають забезпечення безпеки відвідувачів і співробітників, контроль контрольно-пропускного режиму та врегулювання конфліктів. Компанія пропонує зарплату від 20 500 грн, графік 4/2 з 7:00 до 22:00, навчання для новачків і кар’єрне зростання.

Отже, робота для пенсіонерів у Черкаській області охоплює посади у сфері прибирання, обслуговування клієнтів та охорони, забезпечуючи офіційне працевлаштування, стабільний дохід і комфортні умови для співробітників різного віку та досвіду.

