Работа для пенсионеров в Черкасской области охватывает должности по уборке, обслуживанию клиентов и охране.

Работа для пенсионеров в Черкасской области представлена ​​в разных областях, что позволяет выбирать вакансию по собственным возможностям и пожеланиям, сообщает Politeka.

Информацию о вакансиях украинцам предоставляют на сайте work.ua.

ОККО приглашает уборщицу на автозаправочную станцию ​​в Золотоноше. Основная задача – качественная уборка помещений. Работники получают официальное трудоустройство, своевременную зарплату 10 000 грн, отпуск 24 дня и больничный, а также бесплатное медицинское страхование. Компания подчеркивает важность командной работы и поддержки друг друга.

ЧеркассыОпас, ЧАО ищет билетного кассира для обслуживания пассажиров на разных маршрутах. Обязанности включают в себя продажу билетов, консультирование клиентов по расписанию, ведение кассовой документации и поддержание чистоты на рабочем месте. Сотрудник получает стабильную зарплату 12 000 грн с выплатой дважды в месяц и официальное оформление, режим работы 2/2.

ООО "Баярд 9" приглашает охранников для работы в торговых сетях Холдинга "Ритейл Груп" в Умани. Обязанности охранников включают обеспечение безопасности посетителей и сотрудников, контроль контрольно-пропускного режима и урегулирование конфликтов. Компания предлагает зарплату от 20 500 грн, график 4/2 с 7:00 до 22:00, обучение для новичков и карьерный рост.

Итак, работа для пенсионеров в Черкасской области охватывает должности в сфере уборки, обслуживания клиентов и охраны, обеспечивая официальное трудоустройство, стабильный доход и комфортные условия для сотрудников всех возрастов и опыта.

