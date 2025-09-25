Дефіцит продуктів у Одеській області вже відчутно впливає на ринок, змушуючи мешканців шукати більш доступні альтернативи.

Дефіцит продуктів у Одеській області створює помітні складнощі для місцевих жителів і підприємців, повідомляє Politeka.

Найбільш відчутно це проявляється на ринку хлібобулочних виробів, де ціни підвищуються найшвидше. Споживачі вже відзначають поступове зростання вартості. Фахівці прогнозують, що батон із пшеничного борошна може коштувати до 55 гривень, що складе приблизно чверть додаткових витрат порівняно з нинішнім рівнем. Основною причиною подорожчання називають збільшення витрат на пальне, оскільки транспортні витрати впливають на доставку зерна та реалізацію готової продукції.

Консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус наголосив, що в країні вистачає сировини та виробничих потужностей для забезпечення населення. Водночас логістика залишається ключовим фактором, що визначає кінцеву ціну у магазинах. Додаткові труднощі виникають через пошкодження заводів і транспортної інфраструктури внаслідок обстрілів, що збільшує ризики забезпечення регіону та підвищує фінансовий тиск на покупців.

На початку серпня 2025 року в торговельних мережах ціни були такими: батон «Рум’янець» (450 г) — 27,90 грн, пшеничний (600–650 г) — від 42,99 до 44,72 грн, житній «Бородинський» (300 г) — 44,90 грн. Прогнозоване підвищення до 55 гривень може суттєво вплинути на сімейні бюджети.

Експерти радять планувати покупки заздалегідь і скористатися акційними пропозиціями магазинів, щоб мінімізувати негативний вплив. Очевидно, що дефіцит продуктів у Одеській області вже відчутно впливає на ринок, змушуючи мешканців шукати більш доступні альтернативи для придбання хлібобулочних виробів.

