Дефицит продуктов в Одесской области уже оказывает значительное влияние на рынок, заставляя жителей искать более доступные альтернативы.

Дефицит продуктов в Одесской области создает заметные сложности местным жителям и предпринимателям, сообщает Politeka.

Наиболее ощутимо это проявляется на рынке хлебобулочных изделий, где цены повышаются быстрее всего. Потребители уже отмечают постепенный рост стоимости. Специалисты прогнозируют, что батон из пшеничной муки может стоить до 55 гривен, что составит примерно четверть дополнительных расходов по сравнению с нынешним уровнем. Основной причиной удорожания называют увеличение расходов на горючее, поскольку транспортные расходы влияют на доставку зерна и реализацию готовой продукции.

Консультант Национального института стратегических исследований Иван Усс подчеркнул, что в стране хватает сырья и производственных мощностей для обеспечения населения. В то же время, логистика остается ключевым фактором, определяющим конечную цену в магазинах. Дополнительные трудности возникают из-за повреждений заводов и транспортной инфраструктуры в результате обстрелов, что увеличивает риски обеспечения региона и повышает финансовое давление на покупателей.

В начале августа 2025 года в торговых сетях цены были такими: батон «Румьянец» (450 г) – 27,90 грн, пшеничный (600–650 г) – от 42,99 до 44,72 грн, ржаной «Бородинский» (300 г) – 44,90 грн. Прогнозируемое повышение до 55 гривен может оказать существенное влияние на семейные бюджеты.

Эксперты советуют планировать покупки заранее и воспользоваться акционными предложениями магазинов, чтобы минимизировать негативное влияние. Очевидно, что дефицит продуктов в Одесской области уже оказывает значительное влияние на рынок, заставляя жителей искать более доступные альтернативы для приобретения хлебобулочных изделий.

