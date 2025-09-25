Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Полтавській області спрямована на зменшення фінансового навантаження під час оплати житлово-комунальних послуг у холодний період.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Полтавській області надається у вигляді фінансової підтримки для покриття витрат на оплату комунальних послуг у зимовий сезон 2025/26 років, повідомляє Politeka.

Програма реалізується в рамках проєкту «Допомога на теплу зиму для постраждалих внаслідок війни в Україні», який впроваджує Карітас Полтава за сприяння CRS Catholic Relief Services. Основна мета полягає у підтримці людей, котрі залишили власні домівки через війну та зараз мешкають у сільських громадах Зінківської й Полтавської територіальних громад.

Організатори закликають уважно стежити за графіком виїздів мобільної групи, щоб не пропустити можливість пройти реєстрацію у своєму населеному пункті. Допомога спрямована на вразливі категорії населення, серед яких люди з інвалідністю першої та другої груп, а також особи, які мають дитячу інвалідність.

До потенційних отримувачів також належать громадяни від 60 років, самотні матері чи батьки з неповнолітніми дітьми, вагітні жінки, родини з дітьми до трьох років, прийомні батьки, багатодітні сім’ї та особи з тяжкими захворюваннями, лікування яких потребує значних фінансових витрат.

Щоб подати заявку, обов’язково потрібно мати пакет документів: паспорт, ідентифікаційний код та довідку внутрішньо переміщеної особи. У разі відсутності повного набору оформлення буде неможливим.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Полтавській області спрямована на зменшення фінансового навантаження під час оплати житлово-комунальних послуг у холодний період, забезпечуючи стабільність і додатковий захист найбільш уразливих верств населення.

Останні новини України:

Як повідомляла Politeka, гуманітарна допомога для пенсіонерів: українцям готові надати безкоштовні послуги, які саме

Також Politeka писала про виплати для ВПО: хто і яку допомогу може отримати

Нагадаємо, що Politeka згадувала і про безкоштовне житло для переселенців: хто має право