Гуманитарная помощь для пенсионеров в Полтавской области направлена ​​на уменьшение финансовой нагрузки при оплате жилищно-коммунальных услуг в холодный период.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Полтавской области предоставляется в виде финансовой поддержки для покрытия расходов на оплату коммунальных услуг в зимний сезон 2025/26, сообщает Politeka.

Программа реализуется в рамках проекта «Помощь на теплую зиму для пострадавших в результате войны в Украине», внедряемого Каритасом Полтавой при содействии CRS Catholic Relief Services. Основная цель состоит в поддержке людей, которые покинули собственные дома из-за войны и сейчас живут в сельских общинах Зинковской и Полтавской территориальных общин.

Организаторы призывают внимательно следить за графиком выездов мобильной группы, чтобы не упустить возможность пройти регистрацию в своем населенном пункте. Помощь направлена ​​на уязвимые категории населения, среди которых люди с инвалидностью первой и второй групп, а также лица, имеющие детскую инвалидность.

К потенциальным получателям также относятся граждане от 60 лет, одинокие матери или родители с несовершеннолетними детьми, беременные женщины, семьи с детьми до трех лет, приемные родители, многодетные семьи и лица с тяжелыми заболеваниями, лечение которых требует значительных финансовых затрат.

Чтобы подать заявку, обязательно нужно иметь пакет документов: паспорт, идентификационный код и справку внутри перемещенного лица. При отсутствии полного набора оформление будет невозможным.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Полтавской области направлена ​​на уменьшение финансовой нагрузки при оплате жилищно-коммунальных услуг в холодный период, обеспечивая стабильность и дополнительную защиту наиболее уязвимых слоев населения.

Последние новости Украины:

Как сообщала Politeka, гуманитарная помощь для пенсионеров: украинцам готовы предоставить бесплатные услуги, какие именно

Также Politeka писала о выплатах для ВПЛ: кто и какую помощь может получить

Напомним, что Politeka упоминала и о бесплатном жилье для переселенцев: кто имеет право