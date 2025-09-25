Українці з числа ВПО, які опинилися в складних життєвих обставинах, шукають безкоштовне житло, зокрема й у Харкові.

Безкоштовне житло для ВПО в Харкові надається завдяки державним програмам, що покликані підтримати людей, які втратили дім через війну, повідомляє Politeka.

Кожна програма має свої умови, документи та терміни, але головне, що для тих, хто має на це право, є можливість отримати безкоштовне, або з частковою компенсацією, житло для ВПО у Харкові.

Державні ініціативи розраховані не лише на внутрішньо переміщених осіб, а й на військових, людей з інвалідністю, родини загиблих та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Для частини категорій безкоштовне житло для ВПО у Харкові надається у тимчасове користування, для інших – у постійне. Пріоритет надають родинам з дітьми, людям похилого віку та особам з обмеженими можливостями.

Військові, наприклад, найчастіше отримують новобудови або відновлене приміщення, коштом державного бюджету або міжнародних донорів.

Для переселенців держава пропонує поменкання у тилових областях України за рахунок іноземної допомоги, а також службові квартири, що надаються тимчасово.

Важливо розуміти, що процес оформлення соціального даху над головою потребує збору документів та певного часу очікування.

Існує кілька ключових ініціатив. До прикладу, "єВідновлення" надає компенсації тим, чий дім був зруйнований, у вигляді сертифікатів на новий будинок або грошей для будівництва.

А "єОселя" розрахована на військових, педагогів, медиків і науковців. Вона дозволяє оформити іпотеку під 3%, тоді як для інших категорій громадян процентна ставка становить 7%.

