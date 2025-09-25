Украинцы из числа ВПЛ, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах, ищут бесплатное жилье, в том числе и в Харькове.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Харькове предоставляется благодаря государственным программам, призванным поддержать людей, потерявших дом из-за войны, сообщает Politeka.

У каждой программы есть свои условия, документы и сроки, но главное, что для тех, кто имеет на это право, есть возможность получить бесплатное, или с частичной компенсацией, жилье для ВПЛ в Харькове.

Государственные инициативы рассчитаны не только на внутренне перемещенных лиц, но и на военных, людей с инвалидностью, семьи погибших и детей, лишенных родительской опеки.

Для части категорий бесплатное жилье для ВПЛ в Харькове предоставляется во временное пользование, для других – в постоянное. Приоритет предоставляют семьям с детьми, пожилым людям и лицам с ограниченными возможностями.

Военные, например, чаще всего получают новостройки или восстановленное помещение, за счет государственного бюджета или международных доноров.

Для переселенцев государство предлагает поменяние в тыловых областях Украины за счет иностранной помощи, а также временно служащие квартиры.

Важно понимать, что процесс оформления социальной крыши над головой требует сбора документов и определенного времени ожидания.

Есть несколько ключевых инициатив. К примеру, "єВідновлення" предоставляет компенсации тем, чей дом был разрушен, в виде сертификатов на новый дом или денег для строительства.

А "єОселя" рассчитана на военных, педагогов, медиков и ученых. Она позволяет оформить ипотеку под 3%, в то время как для других категорий граждан процентная ставка составляет 7%.

