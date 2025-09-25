Місцеві мешканці у Київській області можуть розраховувати на доплати для пенсіонерів, проте це стосується не всіх.

Доплати для пенсіонерів у Київській області надаються певній категорії громадян, повідомляє Politeka.

Як інформують у Головному управлінні ПФУ, доплати для пенсіонерів у Київській області доступні для тих, хто має статус Почесного донора України.

Ця надбавка дозволяє додатково отримувати 10 відсотків від затвердженого прожиткового мінімуму на одну особу щомісяця і є правом, закріпленим у законі про безпеку та якість донорської крові та її компонентів.

Доплати для пенсіонерів у Київській області призначаються тим, хто безоплатно здійснив значну кількість донацій.

Статус Почесного донора України присвоюють громадянам, які здали кров у сумарному обсязі, що дорівнює 40 максимально допустимим дозам, або плазму крові в кількості 60 доз заготовлених методом аферезу, або 40 доз клітин крові за аналогічною методикою.

Важливо, що враховується будь-який час здійснення таких дотацій. Особи, які отримали цей статус, отримують посвідчення і нагрудний знак, відповідно до порядку, затвердженого Кабінетом Міністрів України.

Право на надбавку мають також громадяни, які були нагороджені знаком «Почесний донор СРСР». Така підтримка дозволяє людям додатково отримувати кошти щомісяця, що може стати відчутною допомогою для тих, хто потребує підтримки у повсякденному житті.

Для оформлення таких виплат необхідно подати певний пакет документів. Перш за все, це заява про призначення, паспорт громадянина або інший документ, що посвідчує особу, реєстраційний номер облікової картки платника податків і документи, що підтверджують нагородження нагрудним знаком.

Останні новини України:

Як повідомляла Politeka, гуманітарна допомога для пенсіонерів: українцям готові надати безкоштовні послуги, які саме

Також Politeka писала про виплати для ВПО: хто і яку допомогу може отримати

Нагадаємо, що Politeka згадувала і про безкоштовне житло для переселенців: хто має право