Местные жители Киевской области могут рассчитывать на доплаты для пенсионеров, однако это касается не всех.

Доплаты пенсионерам в Киевской области предоставляются определенной категории граждан, сообщает Politeka.

Как информируют в Главном управлении ПФУ, доплаты для пенсионеров в Киевской области доступны тем, кто имеет статус Почетного донора Украины.

Эта надбавка позволяет дополнительно получать 10 процентов от утвержденного прожиточного минимума на одного человека ежемесячно и является правом, закрепленным в законе о безопасности и качестве донорской крови и ее компонентов.

Доплаты для пенсионеров в Киевской области назначаются тем, кто бесплатно осуществил значительное количество донаций.

Статус Почетного донора Украины присваивают гражданам, сдавшим кровь в суммарном объеме, что составляет 40 максимально допустимых доз, или плазму крови в количестве 60 доз заготовленных методом афереза, или 40 доз клеток крови по аналогичной методике.

Важно, что учитывается в любое время осуществления таких дотаций. Лица, получившие этот статус, получают удостоверение и нагрудный знак в соответствии с порядком, утвержденным Кабинетом Министров Украины.

Право на прибавку имеют также граждане, награжденные знаком «Почетный донор СССР». Такая поддержка позволяет людям дополнительно получать ежемесячные средства, что может стать ощутимой помощью для тех, кто нуждается в поддержке в повседневной жизни.

Для оформления таких выплат необходимо предоставить пакет документов. Прежде всего, это заявление о назначении, паспорте гражданина или другой документ, удостоверяющий личность, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика и документы, подтверждающие награждение нагрудным знаком.

