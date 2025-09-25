Многие переселенцы не знают, куда обращаться и как быстро найти бесплатное жилье в Кировоградской области , хотя государство и волонтеры создали несколько механизмов поддержки, сообщает Politeka.
Министерство развития общин и территорий Украины отмечает , что бесплатное жилье для переселенцев в Кировоградской области предоставляется от физических лиц, коммунальных и государственных учреждений, а также частных учреждений.
Для удобства поиска государство создало онлайн-сервис "Прихисток", где можно проверить наличие дома, узнать количество свободных мест и получить контакты местных центров, занимающихся размещением внутренне перемещенных лиц.
Ищущие бесплатное жилье для переселенцев в Кировоградской области через частных лиц могут воспользоваться ресурсом. Нужно зайти на сайт, выбрать соответствующий раздел, указать регион и данные о количестве лиц и составе семьи, просмотреть объявления и связаться с владельцами.
Волонтеры тоже создали аналогичный сервис "Допомагай", который работает по схожему принципу и помогает быстро найти варианты проживания.
Относительно крыши над головой от местных властей, областные военные администрации и органы самоуправления обеспечивают ВПЛ социальным помещениям, особенно в местах компактного поселения.
Желающие поселиться в таких местах должны сообщить об этом ответственным лицам во время эвакуации, обратиться в гуманитарный штаб сразу по прибытии или позвонить местным властям через горячие линии.
Также ВПЛ могут получить денежную поддержку и компенсацию за проживание. Для этого необходимо обращаться в территориальные управления социальной защиты населения по месту нахождения.
