Жители нескольких городов столкнулись с тем, что повышение тарифов на коммунальные услуги в Николаевской области оказало большое влияние на семейные бюджеты.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Николаевской области коснулось разных сфер ЖКХ и отразилось на жителях нескольких населенных пунктов, сообщает Politeka.

Мы собрали для вас информацию о новых ценах на воду, водоотвод и отопление.

В Вознесенске Николаевской области в 2025 г. произошло повышение тарифов на коммунальные услуги. За централизованное водоснабжение население платит 34,89 гривны за кубический метр, а за водоотвод – 11,06. Для многих жителей это стало неприятным новшеством, ведь расходы на воду значительно выросли.

Еще ощутимее стало повышение тарифов на коммунальные услуги в Очакове Николаевской области. Там объявили о новых расценках по водоснабжению и водоотводу.

Цена за один кубический метр воды составляет 90,40 гривен, а за водоотвод приходится платить 101,30. В городском совете объясняют, что причины такого роста кроются в удорожании энергоносителей, снижении объемов подачи воды и многочисленных авариях на канализационных сетях.

КП «Очаков-сервис» сообщает, что за последние три года состояние местных самотечных сетей заметно ухудшилось. Зафиксированы повреждения трех коллекторов, а общая длина аварийных участков превышает полтора километра.

Это требует дополнительных затрат на перекачку стоков, что также повлияло на просмотр расценок.

Кроме этого, в самом Николаеве представители объединений совладельцев многоквартирных домов выразили недовольство двухставочной ценой на отопление, введенное местным теплоснабжающим предприятием.

По словам жителей, новая система начислений приводит к тому, что люди переплачивают даже в летние месяцы, когда отопление не используется.

