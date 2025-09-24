Нова система оплати проїзду у Кропивницькому дає змогу обирати зручний спосіб розрахунку та робить пересування містом комфортнішим і швидшим для всіх категорій пасажирів.

У Кропивницькому готуються запровадити нову систему оплати проїзду, повідомляє Politeka.

Електронні квитки планували впровадити ще давно, і всі деталі про тарифи та умови користування оприлюднили на офіційному порталі міської ради. Громадяни могли залишати свої коментарі та зауваження щодо функціонування сервісу.

Тепер пасажири зможуть оплачувати проїзд банківськими картками, через мобільні додатки або електронні гаманці. Валідатори автоматично списують кошти під час проходження, тому носити готівку не обов’язково. Первісне встановлення обладнання відбулося до початку воєнних подій, але через перебої з електропостачанням та обмежений доступ до мережі запуск відклали. Наразі завершується фінальна модернізація системи.

Квитки доступні у кількох варіантах: короткострокові на тиждень, місяць або рік, а також «вільний гаманець», який можна поповнювати за потребою. Для пільговиків передбачено обмежену кількість поїздок щодня або до шістдесяти на місяць. Поповнити баланс можна через термінали, пункти продажу або онлайн. Тим, хто звик до паперових квитків, надається можливість купівлі у водія чи кондуктора.

Монтаж та обслуговування здійснює компанія-переможець конкурсу, яка забезпечує цілодобову підтримку через контакт-центр. Нова система оплати проїзду у Кропивницькому дає змогу обирати зручний спосіб розрахунку та робить пересування містом комфортнішим і швидшим для всіх категорій пасажирів.

Очікується, що сервіс полегшить щоденні поїздки, скоротить черги на зупинках та підвищить ефективність роботи громадського транспорту.

Джерело: ugorod

