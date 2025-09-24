Новая система оплаты проезда в Кропивницком позволяет выбирать удобный способ расчета и делает передвижение по городу более комфортным и быстрым для всех категорий пассажиров.

В Кропивницком готовятся ввести новую систему оплаты проезда, сообщает Politeka.

Электронные билеты планировали внедрить еще давно и все детали о тарифах и условиях пользования обнародовали на официальном портале городского совета. Граждане могли оставлять свои комментарии и замечания по поводу функционирования сервиса.

Теперь пассажиры смогут оплачивать проезд по банковским карточкам, через мобильные приложения или электронные кошельки. Валидаторы автоматически списывают средства во время прохождения, поэтому носить наличные деньги не обязательно. Первоначальная установка оборудования состоялась до начала военных событий, но из-за перебоев с электроснабжением и ограниченного доступа к сети запуск отложили. В настоящее время завершается финальная модернизация системы.

Билеты доступны в нескольких вариантах: краткосрочные в неделю, месяц или год, а также свободный кошелек, который можно пополнять по необходимости. Для льготников предусмотрено ограниченное количество поездок ежедневно или до шестидесяти в месяц. Пополнить баланс можно через терминалы, пункты продаж или онлайн. Тем, кто привык к бумажным билетам, предоставляется возможность покупки у водителя или кондуктора.

Монтаж и обслуживание осуществляет компания-победитель конкурса, обеспечивающая круглосуточную поддержку через контакт-центр. Новая система оплаты проезда в Кропивницком позволяет выбирать удобный способ расчета и делает передвижение по городу более комфортным и быстрым для всех категорий пассажиров.

Ожидается, что сервис облегчит ежедневные поездки, сократит очереди на остановках и повысит эффективность работы общественного транспорта.

