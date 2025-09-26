Така грошова допомога для пенсіонерів у Черкаській області надається за важливої умови.

Передбачено спеціальну соціальну грошову допомогу для пенсіонерів у Черкаській області, які дозволяють забезпечити базовий рівень фінансової підтримки, пише Politeka.

Про це нагадали у Пенсійному фонді України.

Якщо особа досягла 65 років і не має достатньої кількості страхового стажу для призначення пенсії за віком, вона може звернутися за державною соціальною допомогою для осіб, які не мають права на пенсію.

Така грошова допомога для пенсіонерів у Черкаській області надається за умови, що середньомісячний дохід особи за попередні шість календарних місяців не перевищує прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність. У 2025 році цей показник становить 2361 гривню.

Розмір державної соціальної допомоги для українців, які не мають права на пенсію, встановлюється на рівні 30 відсотків від прожиткового мінімуму для осіб, що втратили працездатність. У 2025 році це становить 708,3 гривні.

Водночас, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 26 березня 2008 року № 265, якщо щомісячна виплата нижча за прожитковий мінімум для осіб, що втратили працездатність, держава доплачує недостачу до рівня 2361 гривні. Таким чином, громадянин отримує адресну підтримку, яка забезпечує мінімальний рівень фінансової стабільності.

Оформити соціальну грошову допомогу для пенсіонерів у Черкаській області можна кількома способами.

Зокрема, звернувшись до сервісного центру територіального управління Пенсійного фонду України, до уповноважених осіб виконавчих органів сільських, селищних або міських рад відповідної територіальної громади, а також у центри надання адміністративних послуг (ЦНАП).

Крім того, подати заявку можливо онлайн через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України, мобільний застосунок Пенсійного фонду або через Єдиний державний вебпортал електронних послуг (Портал Дія) з накладенням кваліфікованого електронного підпису.

Для тих, хто віддає перевагу класичним методам, можлива подача документів поштовим відправленням на адресу територіального управління Пенсійного фонду України.

