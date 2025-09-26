Такая денежная помощь для пенсионеров в Черкасской области предоставляется при важном условии.

Предусмотрена специальная социальная денежная помощь для пенсионеров в Черкасской области, которые позволяют обеспечить базовый уровень финансовой поддержки, пишет Politeka.

Об этом напомнили в Пенсионном фонде Украины.

Если лицо достигло 65 лет и не имеет достаточного количества страхового стажа для назначения пенсии по возрасту, оно может обратиться за государственной социальной помощью для лиц, не имеющих права на пенсию.

Такая денежная помощь для пенсионеров в Черкасской области предоставляется при условии, что среднемесячный доход человека за предыдущие шесть календарных месяцев не превышает прожиточный минимум для лиц, потерявших трудоспособность. В 2025 году этот показатель составляет 2361 грн.

Размер государственной социальной помощи для украинцев, не имеющих права на пенсию, устанавливается на уровне 30 процентов прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность. В 2025 году это составляет 708,3 гривны.

В то же время, согласно постановлению Кабинета Министров Украины от 26 марта 2008 года № 265, если ежемесячная выплата ниже прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность, государство доплачивает недостачу до уровня 2361 гривны. Таким образом, гражданин получает адресную поддержку, обеспечивающую минимальный уровень финансовой стабильности.

Оформить социальную денежную помощь для пенсионеров в Черкасской области можно несколькими способами.

В частности, обратившись в сервисный центр территориального управления Пенсионного фонда Украины, к уполномоченным лицам исполнительных органов сельских, поселковых или городских советов соответствующего территориального общества, а также в центры предоставления административных услуг (ЦНАП).

Кроме того, подать заявку можно онлайн через вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда Украины, мобильное приложение Пенсионного фонда или через Единый государственный вебпортал электронных услуг (Портал Дія) с наложением квалифицированной электронной подписи.

Для тех, кто предпочитает классические методы, возможна подача документов почтовым отправлением в адрес территориального управления Пенсионного фонда Украины.

Последние новости Украины:

Напомним Politeka писала, Гуманитарная помощь для пенсионеров и ВПЛ в Черкассах: украинцам бесплатно предоставляют важную услугу.

Также Politeka сообщала, Субсидии для пенсионеров в Черкасской области: в ПФУ предупредили, когда украинцам могут отказать в помощи.

Как сообщала Politeka, Гуманитарная помощь для пенсионеров в Черкассах: украинцев готовы поддержать, что нужно знать.